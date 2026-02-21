La métropole québécoise attire chaque année des millions de voyageurs en quête d’un équilibre parfait entre l’effervescence nord-américaine et...
A la découverte de la Corée du Sud à travers les yeux d’Arthur. Un documentaire de Pierre Brouwers
Durant l’époque médiévale, les moines de Moissac ont un véritable contrôle de la région. Leur abbaye contitue un des...
Le Château de Champs-sur-Marne est célèbre pour son architecture classique du XVIIIe siècle et ses magnifiques jardins à la...
Le Château de Pfalzgrafenstein, également connu sous le nom de Château de Pfalz ou Château de l’Île de Pfalz,...
A la découverte de la Nouvelle Zélande à travers les yeux d’Arthur. Un documentaire de Pierre Brouwers.
Nous vous proposons aujourd’hui de s’intéresser à ce qui fait la fierté de Toulouse et de toute une région :...
Notre journaliste Hajo Kruse nous fait visiter un monument situé en Bavière qui rend hommage aux femmes et hommes...
Sommets majestueux, lacs de montagne limpides, alpages charmants et forêts primitives… Du mont Blanc à la Côte d’Azur s’étend...
Nous sommes en bord de mer, à Dinard tout juste en face de St Malo. Et pour bien commencer...
Bonifacio, située en Corse-du-Sud, est une charmante ville portuaire perchée sur des falaises de calcaire. Elle est réputée pour...
Entre les océans Atlantique et Pacifique, le Nicaragua émerveille par sa pureté originelle. Encore éloigné des voies royales du...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Cette semaine, Charles-Henry Boudet vous propose de découvrir sa ville natale : Reims. Sous la terre, dans les cieux,...
Sur l’île de Molokai, dans l’archipel d’Hawaii, Buzzy Sproat, 70 ans, héritier de la tradition des paniolos (cow-boys locaux)...
En mars, trois membres de l’équipe ont embarqué dans un train en direction du cercle polaire pour partir randonner...
Chaque avril, en Zambie, les démons Makishi viennent enlever les jeunes garçons. Cet événement célèbre le début de leur...
La Bretagne est une région qui ne cesse de fasciner par ses paysages, sa culture et son identité forte....
À la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, une incursion chez les Kalash, un peuple polythéiste, ce qui leur...
Il y a bien de la vie au-delà de la platitude sans fin de la Patagonie. Dans les Montagnes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site