La seule option pour la sixième armée allemande à Stalingrad était la reddition, tandis que dans toute la Russie, l’Armée rouge consolidait son avantage. De plus, alors que les villes allemandes rencontraient le type de bombardement auquel la Grande-Bretagne était confrontée en 1940, grâce à la RAF, les commandants alliés prévoyaient un retour en France lors de la conférence de Casablanca.