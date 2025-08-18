Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La foudre frappe Apollo 12 La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse. Réalisateur : Evan Clarck

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Podcast La véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d’art contemporain Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...

Article La vie quotidienne des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...

Documentaire Citroën, un siècle d’innovation Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....

Documentaire Comment la conquête spatiale française a-t-elle commencé ? Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...

Documentaire Un adolescent tué par un CRS | Partie 2 Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...

Podcast Hitler au Berghof Il y a huit décennies, le Berghof, cette résidence des Alpes bavaroises, attirait les regards du monde entier ;...

Podcast Wehrmacht : la fin d’un mythe Relayé par des dizaines d’historiens depuis Jacques Benoist-Méchin, le mythe d’une armée allemande invincible a longtemps duré. Certes, la...

Documentaire L’enfer des haies 1944 Entre le 16 juin et le 24 juillet 1944 se déroula l’une des batailles les plus meurtrières faisant suite...

Documentaire 39-45, les canons géants de la Manche Durant la Seconde Guerre mondiale, le détroit du Pas-de-Calais, dit détroit de la Manche, a été un lieu de...

Documentaire On a tiré sur le Pape Mercredi 13 mai 1981. Sur la place Saint-Pierre, à Rome, des milliers de fidèles assistent à l’audience hebdomadaire de...

Documentaire 17 octobre 1961 – La nuit tragique de plusieurs algériens à Paris Sept ans après la « Toussaint rouge », trois ans après l’arrivée du général de Gaulle au pouvoir, l’indépendance...

Documentaire Prague au service de Moscou Pendant quatre décennies, la Tchécoslovaquie a orchestré, pour le compte de Moscou, des opérations de déstabilisation à l’Ouest, tout...

Documentaire La marche glorieuse, la vie de Jean de Lattre de Tassigny Il commanda la Première Armée française, qu’il mena de Provence au Rhin et au Danube (1944-1945). Puis devint haut-commissaire...

Documentaire Le berceau du Titanic 885 membres d’équipages, 269 mètres de long, 2000 tôles, 3 millions de rivets… Le Titanic voulait jouer dans la...

Documentaire Jusqu’au sommet de l’Everest Un documentaire sur Tenzing Norgay et Edmund Hillary qui ont réussi l’ascension de l’Everest en 1953.

Documentaire Le Che en toute intimité Tout le monde se souvient de la fameuse photo du « Che », prise par Alberto Korda, mais sa vie privée...