Documentaire
La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse. Réalisateur : Evan Clarck
Conférence
Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...
Documentaire
La construction du métro parisien, une révolution !
Podcast
Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...
Article
La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...
Documentaire
Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....
Documentaire
Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Documentaire
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
Podcast
Il y a huit décennies, le Berghof, cette résidence des Alpes bavaroises, attirait les regards du monde entier ;...
Podcast
Relayé par des dizaines d’historiens depuis Jacques Benoist-Méchin, le mythe d’une armée allemande invincible a longtemps duré. Certes, la...
Documentaire
Entre le 16 juin et le 24 juillet 1944 se déroula l’une des batailles les plus meurtrières faisant suite...
Documentaire
Durant la Seconde Guerre mondiale, le détroit du Pas-de-Calais, dit détroit de la Manche, a été un lieu de...
Documentaire
Mercredi 13 mai 1981. Sur la place Saint-Pierre, à Rome, des milliers de fidèles assistent à l’audience hebdomadaire de...
Documentaire
Sept ans après la « Toussaint rouge », trois ans après l’arrivée du général de Gaulle au pouvoir, l’indépendance...
Documentaire
Pendant quatre décennies, la Tchécoslovaquie a orchestré, pour le compte de Moscou, des opérations de déstabilisation à l’Ouest, tout...
Documentaire
Il commanda la Première Armée française, qu’il mena de Provence au Rhin et au Danube (1944-1945). Puis devint haut-commissaire...
Documentaire
885 membres d’équipages, 269 mètres de long, 2000 tôles, 3 millions de rivets… Le Titanic voulait jouer dans la...
Documentaire
Un documentaire sur Tenzing Norgay et Edmund Hillary qui ont réussi l’ascension de l’Everest en 1953.
Documentaire
Tout le monde se souvient de la fameuse photo du « Che », prise par Alberto Korda, mais sa vie privée...
Documentaire
Sarajevo. Le 28 juin 1914, l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, François Ferdinand, et sa femme Sophie, sont assassinés par un...