Documentaire Les vraies conséquences de la mort d’Arafat Les Palestiniens rendent hommage à Yasser Arafat après sa mort, exprimant leur chagrin et leur dévotion pour le leader...

Conférence Charles de Gaulle, jeunesse et premiers écrits Charles de Gaulle, figure emblématique de l’histoire française, voit le jour le 22 novembre 1890 à Lille, au sein...

Podcast Michel Clouscard et la trahison de mai 68 Dominique Pagani est un ancien ami et collaborateur du philosophe Michel Clouscard, théoricien du libéralisme libertaire et du capitalisme...

Documentaire Israël occupe Jérusalem et la Cisjordanie : victoire militaire, catastrophe humaine En juin 1967, la victoire militaire israélienne est fulgurante. À Jérusalem-Est, les généraux victorieux — Moshe Dayan, Uzi Narkiss...

Conférence Les animaux dans la Grande Guerre A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, Paris Animaux Zoopolis a organisé lundi 8 octobre...

Podcast 1972, le démantèlement de la French Connection Retour sur l’histoire de cette filière corso-marseillaise, dont le démantèlement en 1972 laisse espérer la fin du crime organisé....

Documentaire 1946-1950 – Les survivants, l’impossible départ après la Shoah (2/2) De 1945 à 1950, l’histoire méconnue de la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les...

Documentaire 1945 – Les survivants, l’impossible départ après la Shoah (1/2) De 1945 à 1950, la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les leurs ont péri...

Documentaire Les enfants de la nuit Les «Enfants de la nuit» sont les enfants des survivants des camps de déportation. Tous âgés aujourd’hui de 50...

Documentaire L’héritage de Diana C’était une icône lumineuse et très aimée du XXe siècle. La princesse Diana est toujours présente dans les esprits...

Documentaire Guadeloupe, sur les traces du DC3 En 1971, un DC3 de la compagnie West Carib Airways disparaît des écrans radar de l’aéroport de Pointe-à-Pitre, peu...

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Documentaire Einsatzgruppen : les commandos d’Hitler Juin 1941, les armées allemandes envahissent l’URSS. À leur suite, les Einsatzgruppen, 3000 hommes répartis en quatre « groupes...

Documentaire Five came back Laurent Bouzereau signe un documentaire consacré à des réalisateurs qui servirent dans les forces armées américaines durant la seconde...

Documentaire Ils ont voulu tuer Hitler Des politiciens aux militaires, nombreux sont ceux qui ont essayé de tuer Hitler… en vain. Ce documentaire revient sur...

Documentaire Royal Air Force contre Luftwaffe (Juillet – Septembre 1940) Avec l’Europe continentale sous le contrôle d’Hitler, le Führer allemand tourna son attention vers l’opération Sealion et la bataille...

Documentaire Anne et le Révérend Anne et le Révérend trace le portrait de Makoto Otsuka, un révérend d’Hiroshima qui, depuis sa rencontre avec le...