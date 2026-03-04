Figure paradoxale de la politique française, François Mitterrand reste une des rares personnalité à avoir existé politiquement, de la IIIe République à la Ve République. En quoi le milieu catholique bourgeois de Jarnac, marqué par l’entrepreneuriat familial et un conservatisme tempéré de catholicisme social, l’a-t-il façonné ? Comment analyser son rôle ambigu pendant la Seconde Guerre mondiale ? Quels éléments précis permettent d’identifier le moment de bascule depuis l’appareil vichyste vers la Résistance ? Comment, bien plus tard, décide-t-il de s’engager à gauche ? L’union de la gauche était-elle une stratégie de conquête du pouvoir ou une conviction ? Comment articuler l’homme de lettres et le lecteur avec la réalité de sa pratique du pouvoir et de la décision politique au quotidien ? Qui fut, au fond, François Mitterrand ?