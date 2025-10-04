Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La bataille de France La bataille de France ou campagne de France désigne l’invasion des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de...

Documentaire L’ONU après la Guerre Froide: Etats Unis – URSS Au début de la période , l’ONU peut apparaître comme l’instrument de la politique d’endiguement menée par les Etats-Unis...

Documentaire Ronald Reagan – L’acteur Hollywoodien devenu Président des Etats-Unis Près de 30 ans après avoir quitté la Maison Blanche, Reagan continue à marquer de son empreinte la politique...

Article Kennedy vs Nixon, le premier duel télévisé aux États-Unis Le débat télévisé entre John F. Kennedy et Richard Nixon du 26 septembre 1960 est souvent considéré comme un...

Podcast La véritable histoire de Amelia Earhart, Lady Lindberg Dans l’histoire riche et fascinante de l’aviation, le nom d’Amelia Earhart brille comme une étoile singulière, captivant l’imagination des...

Article Août 1901 – Révolte des Boxers à Pékin Au début du XXe siècle, la Chine est traversée par de vives tensions avec les puissances étrangères. L’impératrice Tseu-Hi,...

Documentaire La vie amoureuse tourmentée de Charles III Chaque rendez-vous que Charles a eu avec une femme a été analysé par la presse, dans les détails les...

Documentaire Simone Veil I Quelle Histoire Le parcours de Simone Veil, depuis le camp d’Auschwitz d’où elle revient miraculeusement, jusqu’au ministère de la Santé où...

Documentaire Les autres avions – Fermiers du ciel \r

\r

A la fin du XIX ème siècle, le charançon menace les champs de coton du Sud des Etats-Unis. Les...

Article Histoire et avenir de la carte bancaire Véritable icône de la société de consommation, l’utilisation de la carte bancaire est passée dans les moeurs depuis bien...

Documentaire Les derniers compagnons de la libération Ils allaient devenir des héros, mais ne le savaient pas. La plupart d´entre eux n’avaient pas vingt ans en...

Documentaire Les guerriers du ciel – Les lanceurs de bombes \r

Comme tous les bombardiers alliés de la Seconde Guerre mondiale, l’équipage du Lancaster ME669 avait une des missions les...

Documentaire L’hiver 1942-1943 : l’espoir change de camp Durant l’hiver 1942 le sentiment d’invincibilité d’Hitler bascule devant l’armada alliée supportée par la puissance industrielle américaine ; au...

Documentaire La face cachée des Kennedy \r

Mensonge et corruption caractérisent de plus en plus le clan Kennedy, à la lumière des recherches récentes. Les rapports...

Documentaire Les années glorieuses de l’URSS – 1975 – 1979 : Apogée En 1975, à bord du vol spatial américano-soviétique Soyouz-Apollo, le cosmonaute Alexey Leonov contemple la planète Terre à l’heure...

Documentaire La reconnaissance, anciens combattants, une histoire d’hommes Ce documentaire nous emmène au Burkina Faso, à Ouagadougou et Bobo Dioulassoà la rencontre des derniers combattants burkinabé de...

Article Les 10 batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale La Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945, a été marquée par de nombreuses batailles décisives....

Documentaire La conquête des Balkans (Janvier – Mars 1941) La Luftwaffe a poursuivi ses tentatives de bombarder la Grande-Bretagne pour la soumettre, tandis que l’Afrika Korps allemand renforçait...