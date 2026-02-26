Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...
Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...
L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en...
Parmi les personnages qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle, on doit pouvoir ranger Muammar al Kadhafi...
Au XXe siècle, un nouveau courant philosophique fait son apparition : la phénoménologie. Fondée par Edmund Husserl, la phénoménologie...
La Résistance ne fut pas une, mais plurielle. De la débâcle à la Libération, des embryons d’organisations à la...
Le 3 juin 1944, dans le Sud de l’Angleterre, les soldats alliés sont prêts à se lancer dans le...
À partir du moment où Adolf Hitler a fait entrer ses troupes en Pologne le 1er septembre 1939, la...
Lorsque l’on pense à la Révolution d’Octobre 1917, on imagine d’abord la prise du pouvoir par les bolcheviks, la...
Al Capone est un nom qui résonne avec une certaine fascination dans l’imaginaire collectif. Souvent présenté comme l’incarnation du...
Au début des années 40, le nazisme a marqué l’Europe. Hitler, préoccupé par l’avance des forces alliées vers Berlin,...
En 1919, le traité de Versailles réduisait drastiquement l’armée allemande… En 1939 elle était la force militaire la plus...
Il y a un peu plus d’un siècle, l’apparition du vol motorisé révolutionnait l’histoire des transports. Mais qui en...
Neil Armstrong marche sur la lune. Le monde est ébahi. L’espèce humaine n’est plus condamnée à vivre indéfiniment sur...
Jim Jones est le fondateur et pasteur du groupe religieux d’inspiration protestante : le « Temple du Peuple »...
De la guerre d’Indochine menée et perdue par les Français à la chute de Saigon fin avril 1975, des...
Pendant qu’Hitler poursuivait sa conquête de l’Europe, les japonais se rendaient maîtres d’une grande partie du sud est asiatique....
D’avril à juin 1945 les Japonais résistent à l’armada américaine, sur terre et sur mer, avec la concentration ultime...
