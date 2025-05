Documentaire

Au Canada, il y aurait plus de 400 000 postes vacants dans le secteur privé. Et c’est encore plus difficile de recruter des employés pour les entreprises en milieu rural. La faible immigration et le vieillissement de la population sont deux causes qui reviennent souvent pour expliquer ce problème. Julien a parcouru l’est du Nouveau-Brunswick, où il a constaté que cette pénurie touche des entreprises de domaines variés à travers tout le territoire