Documentaire

Pendant 30 ans, Pierre Tourlier a été le chauffeur et le garde du corps de François Mitterrand, mais beaucoup plus que cela encore : le confident, l’homme de confiance, le gardien des secrets. A l’occasion du 20ème anniversaire de la mort de l’ancien Président de la République et du centenaire de sa naissance, Pierre Tourlier a accepté de nous raconter l’homme qu’il a servi comme on ne l’a jamais connu… Comme tous ceux qui ont accompagné François Mitterrand tout au long de ses 14 ans de présidence, il a des dizaines d’anecdotes à raconter. Celles que relate Christian Prouteau sont parmi les plus savoureuses. L’homme à qui Mitterrandavait confié sa sécurité et celle de l’Elysée, le fondateur de la très sulfureuse cellule antiterroriste de l’Elysée, le créateur du GSPR, Groupe de Sécurité de la Présidence de la République, raconte François Mitterrand avec un humour que l’on ne soupçonnait pas… Et puis il y a ceux qui ont croisé la trajectoire présidentielle, ceux avec qui le Président aimait jouer, pour façonner son image comme il l’entendait : les photographes. Diego Goldberg, de l’agence Sygma, l’un des rares que François Mitterrand a tolérés à ses côtés ; Pascal Rostain de Paris Match, le roi des paparazzis. François Mitterrand ou les petits secrets d’un grand homme d’Etat. Un documentaire de Céline Destève, Producteur: Tony Comiti