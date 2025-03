Documentaire

En hommage au Président Julius Nyerere, qui a eu le mérite de tenter l’expérience UJAMAA unique en Afrique, pour un autre développement basé sur l’égalité et la dignité. L’expérience UJAMAA a été utile pour l’Afrique; elle avait trois grands objectifs pour chaque village: avoir une école primaire pour l’éducation, un dispensaire pour l’hygiène et la santé et enfin de l’eau courante à proximité pour les besoins domestiques. Vingt ans après la mort de Julius Nyerere, disparu le 14 octobre 1999, c’est le moment de rendre hommage à cet homme sincère et honnête, qui a essayé une troisième voie. Ce film pédagogique et réaliste replace l’expérience UJAMAA dans son contexte historique et explique les aspects positifs ainsi que les difficultés rencontrées par le pays lors de cette période. Ce documentaire de Michel Yves Gattepaille.