Pendant longtemps, Juan Carlos était un véritable héros dans son pays. Il demeure une icône pour le peuple espagnol, l’incarnation vivante de la transition démocratique et le visage d’une Espagne libérée de Franco. Comment a-t-il pu devenir cet ardent défenseur de la démocratie? Désigné comme le dauphin du caudillo, élevé par des phalangistes ou des hommes de l’Opus Dei, comment a-t-il pu se forger cet idéal politique progressiste? Pourquoi une telle conviction démocrate chez cet homme? Ou a-t-il simplement cherché à se maintenir sur le trône à tout prix, conscient que seul un assouplissement du régime le permettrait? Le documentaire tentera de répondre à ces différentes questions en analysant son parcours depuis l’enfance jusqu’au coup d’Etat de 1981.

Juan Carlos est un véritable figure romanesque de l’histoire espagole. Lui qui a été choisi par le dictateur Franco, vainqueur de la sanglante Guerre civile espagnole, pour lui succéder, est devenu contre toute attente « le roi de la Démocratie ». Surnommé le dauphin du caudillo pour avoir été dans l’ombre de Franco, tel un pantin, Juan Carlos a pourtant mené le pays vers la démocratie à la mort de ce dernier, et en 1978 il l’institutionalise dans la Constitution de 1978. Ce documentaire jette une lumière sur cette figure paradoxale que rien ne prédestinait à cette conciliation entre la monarchie et la démocratie dans une Espagne portant encore les séquelles du franquisme. On découvre ici l’enfance du roi espagnole, et comment il a pu monter dans les hautes sphères du pouvoir par les ambitions de son père, Don Juan de Bourbon. Et nous élcaire sur les facteurs qui a convaincu Juan Carlos de ce changement de régime. C’est donc un documentaire clé pour comprendre une page emblématique de l’histoire espagnole.

Titre originale : Juan Carlos – L’Enfance d’un Chef

Un film de Daniel Leconte & Elisabeth Lodano

© 2008, Licensed by Doc en Stock

