Conférence

La donnée et la cybersécurité au cœur de nos vies. Vers un nouveau contrat social ? Le numérique irrigue de plus en plus la totalité de nos vies, tant réelles que virtuelles. Dans ce contexte, il faut non seulement s’interroger sur les menaces que font planer les piratages informatiques, mais aussi réfléchir sur toutes les conséquences sociétales que ces évolutions entraînent.