Documentaire

La Belgique ce n’est pas que les moules-frites, les chocolats, les gaufres et la bière. Marc Declercq, journaliste et auteur de plus de 40 ouvrages culinaire dont « La Cuisine traditionnelle Belge » vous propose un voyage sur les traces de la gastronomie belge. Des cotes de la mer du nord à la campagne wallonne, en passant par la capitale, partons à la découverte des spécialités belges. Croquettes de crevettes, Shoesels, tarte Al Djote ou Waterzooï, quatre plats, quatre rencontres avec des belges sympathiques et leur cuisine. Un documentaire de Guillaume Fleuret.