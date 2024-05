Documentaire

Rien de tel que de manger pendant un mois à la cantine pour savoir ce que trouvent les écoliers dans leur assiette.

La réalisatrice de cette enquête documentaire, elle-même mère de deux enfants, a tenté l’expérience, face caméra. Elle a invité des enfants, des parents et des experts, à déguster avec elle des plateaux-repas fabriqués dans la gigantesque cuisine centrale de Marseille.

Autour de ces repas partagés, le film pose la question de la mission de la cantine : nourrir les enfants, mais aussi les éduquer au bien manger et aux enjeux alimentaires de demain. Il s’interroge sur les alternatives à une cuisine industrielle : comment se faire entendre des élus et favoriser une agriculture locale ?

Un film documentaire, à la recherche de solutions viables.



Un documentaire de Valérie Simonet