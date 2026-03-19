Documentaire

De 2019 à 2024, un voyage émotionnel entre rire et larmes dans la vie de Noam Shuster Eliassi, stand-uppeuse israélienne luttant de toute sa verve pour une paix juste avec les Palestiniens alors que son monde s’effondre autour d’elle.

« Vous vous demandez : qui est cette fille ? Est-elle iranienne, juive, arabe ? Travaille-t-elle pour le Mossad ? Pourquoi a-t-elle dit ‘Hamas’ ? Dois-je boycotter ce show ? Ces questions sont légitimes et on va y répondre. Je me présente : je m’appelle Noam et voici mon spectacle ‘Coexistence, mon cul !’ Commençons par mon cul… » La vanne est une fausse promesse. Dans son ravageur premier one-woman-show, dont le titre donne son nom à ce documentaire, Noam Shuster Eliassi, trentenaire, stand-uppeuse et activiste israélienne juive trilingue (hébreu, arabe, anglais), parle d’abord au chapitre amoureux de la question inlassable que sa grand-mère iranienne chérie a emportée dans sa tombe : « Quand vas-tu enfin te marier ? » Surtout, avec son humour incisif et son humanité à fleur de peau, elle raconte ce que signifie grandir et vivre en Israël quand, comme elle, on rêve depuis l’enfance de paix et de justice pour les Palestiniens. Car contrairement à l’écrasante majorité de ses concitoyens, elle a « goûté » à une véritable coexistence entre voisins juifs et arabes, dans le village où ses parents se sont installés quand elle avait 7 ans : Neve Shalom-Wahat as-Salam, ou « l’oasis de la paix », à mi-chemin entre Tel-Aviv et Jérusalem. De 2019 à 2024, au fil d’une pandémie mondiale, du sixième gouvernement de Benjamin Netanyahou, des attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 et de la guerre de représailles contre la population de Gaza, ce documentaire retrace le cheminement intime, professionnel et politique de l’indomptable Noam. Alors que son monde s’effondre autour d’elle et que son message devient de plus en plus inaudible dans la société israélienne, sa notoriété progresse au Proche-Orient, notamment auprès d’un public jeune et arabophone.

De la démocratie en Israël et ailleurs

Tissé à la fois de réjouissantes archives médiatiques et personnelles, d’extraits du spectacle et d’immersions dans le quotidien de Noam Shuster Eliassi, en partie par le biais de ses selfies vidéo, ce vibrant documentaire de la réalisatrice Amber Fares dévoile un autre visage de la réalité israélo-palestinienne, entre rire et larmes, tragédie et espoir. Grâce à son héroïne et à ses proches (dont ses parents et sa meilleure amie Ranine, Palestinienne avec qui elle a grandi), le film rappelle aussi avec force quelques idées de base sur la démocratie et l’engagement. Car bien au-delà d’Israël, on s’est habitué à reléguer au second plan de sa conscience, voire à entendre qualifier de naïf ou, pire, d’extrémiste, un principe qui reste révolutionnaire si on prétend l’appliquer : tous les humains naissent libres et égaux en droits.

Documentaire d’Amber Fares (2025, 1h29mn) disponible jusqu’au 23/10/2026