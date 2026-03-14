Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers nomades bakthyaris dans leur transhumance de printemps. Pendant trois semaines, il marche à leurs côtés et, le soir venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour trouver un travail en ville où ils espèrent s’installer.