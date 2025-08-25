C’était une contestation phare des gilets jaunes, le rétablissement de l’ISF. Au-delà des débats idéologiques, nous avons enquêté sur le vrai coût de l’ISF. Comment les plus grandes fortunes ont-elles vécu cette réforme ? A-t-elle vraiment stoppé l’exil fiscal ?
Réalisateur : Ibanez Sigor, Cronier Julie