En France, les impôts locaux ont fortement augmenté. Ce document évoque les différents raisons de cette hausse et présente des cas de dépenses excessives d’argent public qui ont une répercussion direct sur l’augmentation des taxes payées par les contribuables. Il évoque les coûts de fonctionnement de certaines administrations et les dépenses des élus locaux. Ce reportage présente le « mille- feuille » administratif français qui génère de nombreux doublons et un excès de dépenses publiques. Certains élus dénoncent l’explosion des effectifs dans les collectivités territoriales avec la placardisation de certains agents.
Un documentaire de Géraldine Doussier