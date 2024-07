Documentaire

Les Philippines sont très exposées aux catastrophes naturelles et la province d’Albay est l’une des régions les plus vulnérables : typhons, inondations, éruptions volcaniques, tremblements de terre et glissements de terrain y sont fréquents. Le gouverneur a mis en place une politique « zéro victime » qui, de manière surprenante, a permis à l’économie locale de croitre plus rapidement que dans le reste du pays.

Au Vietnam, les rizières du Mékong sont menacées par la montée du niveau de la mer car l’eau salée détruit les rizières. Les premières lignes de défense sont les mangroves. Adaptées à l’eau saumâtre, elles forment une barrière naturelle contre l’érosion.

Un documentaire de Ken Pugh.