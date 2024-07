Documentaire



Au cours des cinq dernières années, les prix de l’immobilier ont flambé. Alors, pour devenir propriétaire, de plus en plus de Français se lancent dans des projets un peu fous : transformer des usines désaffectées, d’anciennes églises, des grottes ou encore des châteaux d’eau en habitation. Mais cette métamorphose demande souvent des sacrifices. Des années de travaux et quelques petites frayeurs. Les professionnels du secteur se sont à leur tour emparés de la tendance, à tel point que certains biens atypiques s’arrachent à prix d’or. Rencontre avec ces passionnés en quête d’un logement insolite.

Réalisateur : Bisiaux Clémentine