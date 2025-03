Documentaire

Depuis plus de 30 ans, Ann Andreasen dirige le Chidren’s home. A Uummannaaq, cette maison des enfants a été fondée en 1929, c’était alors un sanatorium pour enfants et adolescents, malades et orphelins. Il est devenu un foyer d’accueil, l’un de ceux qui ont les meilleurs résultats. Les jeunes y vivent jusqu’à leur majorité, et parfois même au-delà… Ann Andreasen a transformé cet endroit en une vraie maison. Une maison chaleureuse où vivent 35 adolescents. Son but : redonner à ces jeunes confiance en eux, renforcer leur estime de soi et les aider à renouer avec leurs racines. Un documentaire de Corinne Glowavki et Nejdjma berder.