Documentaire

Depuis plusieurs jours, la France connaît une des plus grandes vagues de froid de ces dernières années ; des températures record qui semblent s’installer durablement dans l’Hexagone. Nos équipes ont suivi au plus près les Français qui souffrent de la chute des températures et ceux qui leur portent secours. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui dorment dans la rue et de ceux qui n’ont plus de quoi payer leur chauffage. Partout en France, nous avons aussi partagé la galère des jeunes et des salariés qui sont obligés de rejoindre les centres d’hébergements d’urgence. Sur le terrain, nous avons accompagné pompiers, Samu social, Restos du cœur, mais aussi les équipes de techniciens d’EDF. Un documentaire de Staff Agence Comiti