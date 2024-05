Documentaire

L’attachement excessif à des animaux de compagnie, doublé d’une méfiance maladive envers les humains, commence de façon insidieuse après une crise existentielle. Puis l’accumulation compulsive d’animaux de compagnie au détriment de leur santé, dit syndrome de Noé, prend souvent des proportions désastreuses. Alors, comment agir face à ce trouble psychiatrique ?

En Allemagne, Ursula Bauer, membre de l’association de protection animale Aktion Tier, dénonce ce phénomène depuis vingt ans déjà. Elle parcourt régulièrement la région de Berlin pour recueillir des preuves et convaincre les autorités d’intervenir avant qu’une situation ne dégénère.

La vétérinaire Carolin Debuschewitz sait bien que lorsque les gens sombrent dans le syndrome de Noé, ils entraînent souvent leurs animaux domestiques dans leur chute. Selon l’association allemande de protection animale, les cas de « animal hoarding » ont augmenté en nombre mais aussi en intensité depuis 2022. Dans 15 % des cas, plus d’une centaine de bêtes sont récupérées chez un particulier, la plupart du temps dans un état déplorable. Les refuges et les centres d’accueil doivent soigner, stériliser et, si possible, faire adopter des animaux terrorisés et maltraités. Malheureusement, il n’y a parfois pas d’autre solution que l’euthanasie.

Généralement, seuls les pompiers acceptent d’intervenir, et les refuges sont débordés. Les personnes atteintes du syndrome de Noé sont souvent dans le déni et leur taux de récidive est très élevé. Si certaines passent à autre chose, d’autres disparaissent dans la nature ou cachent leurs animaux. Les associations de défense des animaux réclament un renforcement de la législation et le fichage judiciaire des personnes accusées de maltraitance animale. La création d’un tel registre permettrait aux services vétérinaires de mieux surveiller les mis en cause.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 18/04/2025