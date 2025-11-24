Documentaire

Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des violences physiques, morales ou psychologiques de la part de leurs camarades de classe.

Sans compter les milliers de ceux eux qui préfère taire leurs souffrances… Jacky Pamart et j’ai été victime de harcèlement scolaire pendant mon année de sixième.

Gaëlle Pamart est la maman d’Alexandre, une victime du harcèlement scolaire qui a mis fin à ses jours il y a 1 an.

Le film de Emile Grall retrace ces deux trajectoires d’adolescents frappés par la violence des cours de récréation.

Première diffusion : 24/01/2014

Un reportage de Emile Grall