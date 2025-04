Documentaire

De la nounou payée au black à l’ouvrier non déclaré, en France, deux millions et demi de personnes travailleraient au noir. Une fraude aux cotisations sociales qui finit par coûter très cher. Quinze milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat. Résultat : la traque est lancée pour remplir les caisses. Gendarmes, magistrats ou inspecteurs du travail, pour ces contrôleurs, c’est la tolérance zéro. Parmi leurs méthodes choc, la dénonciation entre patrons. Car face aux contrôleurs, les fraudeurs sont de plus en plus astucieux pour empocher beaucoup d’argent sur le dos de leurs salariés. Du travail dissimulé en entreprise mais aussi chez les particuliers : des millions de familles emploient nounous ou femmes de ménage au noir et certaines d’entre elles, victimes du système, ne se laissent plus faire. Incorruptibles contre fraudeurs, méthodes musclées contre dissimulations, à tous les étages. Alors, qui sont ces travailleurs de l’ombre qui font tourner une bonne partie de notre économie ? Jusqu’où leurs patrons sont-ils capables d’aller pour les exploiter ? Avec quelles méthodes choc les inspecteurs parviennent-ils à les faire tomber ? Plongeon dans la France du travail illégal. Un univers des plus opaques.