Documentaire

L’Etat consacre désormais plus de 150 milliards d’euros pour aider les entreprises. Un montant historique ! Subventions, emplois aidés, crédits d’impôts, aujourd’hui, il existe plus de 6000 dispositifs différents. Alors, cet argent public est-il toujours utilisé avec honnêteté par les entreprises ? Et cet effort national est-il toujours dirigé vers l’emploi ? Du Volontariat International en entreprise (VIE) détourné par une start-up pour une délocalisation en Inde, au Crédit Impôt Recherche (CIR) véritable pompe à fric du groupe Renault en passant par le Crédit d’Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) du patron du Medef, Pierre Gattaz, enquête sur ce jeu de poker parfois menteur auquel s’adonnent les entreprises pour empocher la mise. Ou quand des entrepreneurs jouent avec le système avec parfois la complicité de l’Etat.

Première diffusion : 21/03/2017

Un reportage de Jérôme Sesquin