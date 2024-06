Documentaire

Paysan militant, sa couleur préférée est le vert. Fidèle à ses idéaux, il milite depuis des années pour une agriculture propre, responsable et durable. Fernand Cuche, icône d’une génération, s’est engagé sa vie durant. Secrétaire général d’Uniterre, puis conseiller national, enfin conseiller d’Etat neuchâtelois, il n’a jamais quitté ses terres de Lignières (NE) et n’a jamais dévié de ses convictions. Il est aujourd’hui plus en retrait, mais pas retiré et continue le combat pour une agriculture durable, responsable, pour le climat. Un documentaire de reportage de Laurence Mermoud.