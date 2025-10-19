Documentaire

En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit pas son nom qui ouvre les portes du pouvoir à un président réformateur.

Avortement, divorce par consentement mutuel, abaissement de la majorité à 18 ans, en moins de deux années, le plus jeune président de la République -à cette époque- mène les réformes tambour battant sans disposer de majorité unie au Parlement, avant de faillir dans le domaine économique et de perdre la bataille contre le chômage.

Comment Valéry Giscard d´Estaing a-t-il réussi cette transformation profonde de la société sans braquer l´opinion, lui le libéral, tenant de la droite orléaniste et catholique pratiquant ?

Comment a-t-il composé avec une majorité rétive ?

Quels rôles ont joué l´opposition et les corps intermédiaires à cette époque ?

Enfin quelles leçons pour aujourd´hui nous offre la pratique d´un pouvoir moins vertical ?

A 90 ans passés, l´ancien président de la République a accepté de revenir sur ces années et nous livre le récit précieux de sa pratique du pouvoir. Un point de vue complété par les témoignages d´anciens collaborateurs, ou d´anciens ministres, et des archives de la présidence de la République conservées aux Archives Nationales.

Un documentaire de Pierre Bonte-Joseph, produit par Public Sénat (2019).