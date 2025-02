Documentaire

Cindy et Patrick, parents de trois enfants, vivent avec une maladie génétique qui affecte la vue de leurs deux aînés. Lorsqu’un quatrième enfant est attendu par surprise, ils font face au dilemme d’un éventuel risque de transmission. Après des mois d’incertitude, leur fille Noélie naît avec une cataracte légère, mais sans complications graves, offrant un immense soulagement. Entre défis médicaux et moments de complicité, cette famille surmonte les épreuves avec amour et optimisme. Ce reportage témoigne de leur courage et de leur espoir.