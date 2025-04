Documentaire

85% des Français disent aimer passer du temps en famille. Rien de mieux que les congés d’été pour partager de bons moments et resserrer les liens entre les générations… Il y a ceux qui partent à l’aventure comme Charlotte, Étienne et leurs 3 garçons, qui font un voyage solidaire dans un orphelinat du Bénin, en Afrique. Comment vont-ils s’adapter à cet environnement si différent de leur quotidien parisien ? D’autres se retrouvent tous sous le même toit, comme la tribu de Mamina et Yves sur l’île de Noirmoutier. Avec 22 personnes à loger, à nourrir et à occuper, comment s’organisent les journées et qui s’occupe de l’intendance ? Certains se lancent un défi, comme Sandrine, Dominique et leurs enfants : cohabiter à 5 dans un camping-car loué pour sillonner les côtes bretonnes. Dans cet espace réduit, vont-ils supporter la promiscuité ? Documentaire d’Eric Delsaut Florent Hayet.