Documentaire

Personne n’aime la poussière. Les tentatives pour s’en débarrasser sont peine perdue, elle revient toujours. Et c’est tant mieux ! Car sans la poussière et ses superpouvoirs, la vie sur Terre ne serait guère possible. La poussière contribue à la formation de la pluie, elle fournit des nutriments à la mer et à la jungle et elle est notre carte de visite personnelle. À bien y regarder, la poussière pourrait peut-être même sauver le monde.

Série documentaire scientifique (Allemagne, 2021, 23mn)