La pire catastrophe climatique de l’histoire récente de l’Espagne s’est produite le 29 octobre 2024. Ce jour-là, des pluies diluviennes s’abattent sur la région de Valence, provoquant la mort de plus de 220 personnes. Les jours suivants, le désespoir fait place à la colère contre le gouvernement. Les autorités ont en effet tardé à donner l’alerte.

Quatre jours après la tragédie, l’ampleur des dégâts commence à se préciser : au moins 220 personnes ont perdu la vie, des dizaines d’autres sont toujours portées disparues et des localités entières sont dévastées. En l’espace de quelques heures, l’équivalent d’une année de précipitations s’est abattu sur la région de Valence. De nombreux habitants sont furieux car l’alerte émise le matin par l’agence météo espagnole n’est relayée qu’après 19h par le gouvernement régional. À ce moment-là, certaines rues sont déjà sous deux mètres d’eau. Armés de pelles, de balais et de matériel de secours, des milliers de volontaires prennent alors la route vers la zone sinistrée et se mettent à l’œuvre. Parfois jusqu’à l’épuisement, ils dégagent les rues et évacuent la boue des appartements, des caves et des parkings souterrains. Manuela Peñalba Jiménez était en vacances lorsqu’elle a eu vent de la catastrophe. Elle fait partie des premiers bénévoles à avoir organisé des actions de secours dans les zones inondées. Elle précise toutefois que cette tâche n’était pas vraiment de son ressort, mais de celui des forces d’intervention de Valence. La gratitude des sinistrés est immense. Mais comme ne manque pas de le rappeler Sagrario García, une habitante de Picanya, localité parmi les plus touchées, l’aide est venue des bénévoles, pas du gouvernement. Alors que les autorités peinent à réagir, la population a l’impression d’être livrée à elle-même. Tandis que la région panse ses plaies et que les travaux de déblaiement se poursuivent, l’Espagne tente désormais de désigner les responsables de la tragédie.

