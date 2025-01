Podcast

Qu’est-ce que l’énergie ? Comment repérer les blocages énergétiques pour retrouver vitalité et bien-être ? Bien connue dans les médecines traditionnelles asiatiques, on en parle moins en Occident. Pourtant, l’équilibre énergétique est indispensable à notre santé. Jean-Luc Bartoli, énergéticien, magnétiseur et auteur, nous invite à explorer les mystères de l’énergie et nous partage des outils concrets et des exercices simples pour prévenir les déséquilibres, et retrouver un bien-être durable. Il collabore étroitement avec le monde médical, met en garde contre les dérives et a co-écrit, avec le journaliste Grégoire Laville, un ouvrage intitulé Energie, bien-être et guérison et publié aux éditions Eyrolles.