Documentaire Rescapée ouïghoure : elle raconte les camps chinois Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...

Documentaire Qui sont les fans de la culture indienne en France ? De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...

Documentaire Tanzanie – les mamas solar A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès...

Documentaire Morin Khuur : la voix des chevaliers Mongols Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...

Documentaire Hypermarché, la riposte des géants L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...

Documentaire Le peuple Matis dans la forêt amazonienne Les Matis, aussi connu sous le nom de “peuple du jaguar”, vivent dans l’ouest du Brésil, dans les régions...

Documentaire 2 ans – Vivre en temps de guerre Depuis près de deux ans, « Tracks East » accompagne des artistes en Ukraine et à l’étranger. Leur vie a basculé...

Documentaire Grèce : l’aéroport des désillusions Sur le front de mer d’Athènes, l’aéroport d’Hellinikon est désaffecté depuis plus de quinze ans. Fin 2015, il est...

Documentaire Ukraine : Izioum, des vivants et des morts Dans la petite ville d’Izioum, les forces ennemies ont laissé derrière elles des centaines de corps. Certains portent encore...

Documentaire L’or blanc Chinois – Les nouvelles frontières des sports d’hiver La croissance économique chinoise a permis à certains de découvrir un sport dont ils ignoraient tout jusqu’à présent :...

Documentaire L’exode des Ukrainiens Les Ukrainiens partent par dizaines de milliers vers l’ouest du pays ; Aux frontières, la solidarité s’organise, alimentée aussi...

Documentaire Comme tout le monde 20.000 jeunes sont sans domicile, soit 35% de la population sans domicile. « Comme tout le monde » est...

Documentaire Portrait d’enfant : Hassan dans l’oasis de Siwa Hassan, 9 ans, vit dans l’oasis de Siwa, dans le désert égyptien, tout près de la frontière avec la...

Documentaire Mohammed VI, le règne secret Mohammed VI, à l’origine Sidi Mohammed en tant que prince héritier, né le 21 août 1963 à Rabat, est...

Documentaire Inde : le temple de la discorde Le 22 janvier 2024, quelques mois avant l’échéance électorale, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré un immense...

Documentaire Kenya – L’excision une lutte au quotidien 27, 1% des femmes kenyanes sont excisées mais il existe de fortes disparités entre les ethnies : chez les...