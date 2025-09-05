Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une partie de plaisir. Mamoudzou, la capitale, est une bourgade entourée de bidonvilles qui abrite des dizaines de milliers de clandestins. Prenant tous les risques sur l’Océan Indien pour tenter d’arriver à Mayotte, ces immigrés démunis transforment l’île en poudrière. Entre émeutes, tensions raciales et traque aux sans-papiers, les policiers tentent de faire régner l’ordre. Quant aux médecins et aux infirmiers, il doivent encadrer au mieux les femmes enceintes venues des pays voisins pour accoucher sur le territoire français.
Réalisateur : Alexandre Bouchet