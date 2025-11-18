Désormais les clubs de sports proposent à nos aînés la pratique de la self défense en toute sécurité, sans...
Des moniteurs de fitness avec la tête dans l’oreiller
Dans le domaine de la compétition, la préparation physique est souvent mise en avant. Cependant, un autre aspect tout...
Et si votre enfant allait à la salle de sport comme vous, faire des tractions ou du rameur? Improbable...
Loin des salles de fitness et des programmes de remise en forme onéreux, des jeunes sportifs se musclent en...
Dans le domaine du sport et de la santé, la préparation physique et la préparation mentale fonctionnent comme deux...
Ancien banquier d’affaires, il rejoint un accélérateur de startups, puis, par la suite, fait la rencontre de Xavier Niel...
Inspiré des « boot camps » à l’américaine, le concept débarque en France. Des exercices plus longs, pas de...
La capoeira, art martial afro-brésilien, puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains...
Ces hommes ne sont pas des militaires comme les autres. Ils sont tous rugbymen et appartiennent au XV du...
Du haut de ses 231 centimètres, Manute Bol reste l’un des plus grands joueurs à avoir évolué en NBA....
Le sport emblématique des Etats-Unis est aujourd’hui pratiqué en Russie ! Nous avons rencontré un fan du football américain...
Vincent Lecoq nous dresse le portrait d’un coureur cycliste français qui est inconnu en Allemagne : Raymond Poulidor. Tout au...
25 ans après, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau qualifié pour la finale de l’UEFA Europa League ! Nos...
Hawaï est la mecque des surfeurs. Dans le bleu profond du Pacifique, on glisse sur les vagues comme si...
Le stretching, souvent perçu comme une activité douce et relaxante, est bien plus qu’un simple étirement. Il s’agit d’une...
Le cycle menstruel est un processus biologique complexe qui joue un rôle crucial dans la vie reproductive des femmes....
Le 80 Km du Mont-Blanc est une épreuve mythique de trail running dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Avec ses...
Dans cet épisode, Sarah Daninthe, une escrimeuse médaillée de bronze aux Jeux Olympiques en 2004 et championne du monde...
Quelques jours avec Patrick Plaine, un fou de vélo ayant parcouru plus d’ 1 700 000 km, seul, sans...
