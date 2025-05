Documentaire

30 000 millions de Français pratiquent régulièrement un loisir créatif et ils sont de plus en plus nombreux à tirer profit de leurs créations sans bouger de chez eux. Leur secret : la boutique sur Internet. Avec un boom du fait main, ce type de boutique a le vent au poupe. Un bon moyen pour compléter ses revenus voire, pour les plus audacieux, de changer de métier et vivre de sa passion. Comment ça marche ? Est-ce rentable d’ouvrir sa boutique sur le net ? Oui, mais à condition de jouir d’une bonne visibilité. C’est la clé d’un succès sur le net et cela passe par une présence sur un annuaire d’entreprise comme. Un documentaire de Céline Marchand.