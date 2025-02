Documentaire

Sophie débute ce voyage à Dubaï en chaussant des skis dans le Mall of the Emirates. Entre Dubaï la luxueuse avec ses constructions démesurées et Dubaï l’authentique avec ses courses de chameaux. Sophie s’évadera dans le désert et dans la réserve naturelle de Dubaï pour finir son évasion dans les montagnes de Hatta.