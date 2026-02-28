Nous sommes à Laon dans le département de l’Aisne. Dans un précédent épisode, nous avons visité, celle que l’on appelle la « montagne couronnée », c’est-à-dire, la ville haute de Laon et son joyau, la cathédrale.
Cette fois-ci, nous vous proposons de descendre de cette montagne. Vous allez voir qu’à Laon, on emprunte quelques marches, et on passe du centre-ville à la pleine campagne.
Notre guide du jour, c’est Michel, il est greeter, ces habitants passionnés par leur ville. Et ce qu’il aime par-dessus tout, c’est ce petit endroit de nature que l’on appelle, la cuve St Vincent.
Pendant cette balade nature, nous nous arrêterons dans la maison de Marcelle et Christian. Au début des années 80, ils, rachètent cette propriété qui nécessite d’énormes travaux.
Après plusieurs années de démolitions et d’aménagements, ils vont découvrir une fresque datant du 14e siècle !