Documentaire



Pour l’armée française, Dien Bien Phu représente un douloureux symbole. Celui de la défaite de la France. Cette sanglante bataille (13 mars-7 mai 1954) a donné un coup d’arrêt à la guerre d’Indochine et marqué le début de la décolonisation. Côté vietnamien, Dien Bien Phu est synonyme de victoire. Nos reporters sont allés au Vietnam à la rencontre des derniers vétérans et de la jeunesse d’aujourd’hui. Plus de 60 ans après la fin de la guerre d’Indochine, le champ de bataille de Dien Bien Phu a laissé place à une ville importante. Il reste peu de traces de cette bataille historique, qui a vu la victoire du des soldats d’Ho Chi Minh sur l’armée française, et au cours de laquelle des milliers de soldats des deux camps sont tombés. Les vétérans de la guerre s’éteignent peu à peu et la jeunesse vietnamienne se soucie peu du passé, malgré les efforts du gouvernement pour glorifier ces temps héroïques.