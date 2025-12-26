L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au bagne à la suite d’une série de cambriolages, il s’enfuit de Guyane. Il devient ensuite un « Français libre » en entrant dans la résistance à l’occupant nazi. L’enquête de Thomas Snégaroff le ramène en Guyane, à Kourou. C’est là que l’ancien bagnard s’était installé, vingt ans après son internement, pour y poursuivre sa vie de mari et de père.

Un documentaire de Florent Maillet, Isabelle Foucrier