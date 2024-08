Documentaire

En octobre 1944, sur le front Pacifique, l’une des batailles navales les plus surprenantes de l’histoire oppose la puissante flotte japonaise, emmenée par le Yamato, le plus grand cuirassé du monde, a une escadre de l’US Navy composée de destroyers et porte-avions d’escorte beaucoup plus faibles et plus lents. Dans ce combat de David contre Goliath, les vies de centaines de soldats américains sont en jeu.