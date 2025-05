Documentaire

Ce documentaire explore le lien entre la gastronomie et la culture à travers des récits et des réflexions sur les repas imaginaires des camps de concentration et des goulags. À travers des interviews d’artistes, de chefs et de gastronomes, le film met en lumière la façon dont la nourriture peut évoquer des souvenirs, des émotions et des histoires, tout en célébrant l’art culinaire.

Réalisateur : Anne Georges