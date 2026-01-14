Documentaire

1918 Les derniers atouts de l’armée allemande. L’entrée en guerre des Etats-Unis annonçait la défaite des troupes allemandes. Dans une dernière tentative, Ludendorff lança une offensive de grande envergure, attendue depuis 1917 et visant la rupture stratégique du front occidental. Cette offensive appelée la Bataille de L’empereur ( Kaiserschlacht ) fut à deux doigts de réussir et se traduisit par des gains de terrain supérieurs à tous ceux qui avaient été réalisés pendant les guerres de tranchée.Elle échoua finalement et annonça ainsi la défaite prochaine.

Chapitres :

– Fin 1917

– Des stratégies innovantes

– 21 mars 1918

– Vers une victoire alliée