Documentaire

La classe de Lucette fonctionne selon la pédagogie Freinet. Les enfants du CP au CE1 d’un petit village nous laissent découvrir, à travers leurs disputes, leurs rires et leur désir d’apprendre, ce que peut aussi être l’école aujourd’hui. Le conflit entre Rémi et Roxane est réglé lors d’un conseil avec toute la classe ; on apprend ici à s’écouter, à se respecter. La lecture et l’écriture se déclinent au gré des récits individuels, des lettres qu’envoient les correspondants ou de la visite impromptue du conteur du village. Les maths se mêlent à la poésie et la géographie lors d’une sortie en forêt ou de l’arrivée d’une bouteille de vent du Maroc. La pédagogie Freinet se pratique dans les écoles publiques depuis 60 ans. C’est une alternative réelle au système scolaire traditionnel que nous découvrons tout au long d’une année avec Lucette et ses élèves.