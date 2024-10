Documentaire

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le travail des champs. Aujourd’hui, 1 agriculteur sur 3 est une agricultrice. Il y a 40 ans elles étaient à peine 8 %… Qu’elles se lancent très jeunes ou après avoir exercé d’autres métiers, ces femmes font avant tout un choix de vie radical. Olivier Delacroix est parti à la rencontre de ces battantes. Des femmes dont le métier reste une aventure périlleuse : un travail dur, solitaire, parfois précaire, qui réclame une passion et une détermination sans faille. Comment abordent-elles cet univers avec leurs méthodes bien à elles ? Comment parviennent-elles à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle ? Comment réussissent-elles à rester féminines dans ce milieu souvent rude ? Ces femmes qui n’ont pas pour habitude de parler d’elles, ont accepté d’ouvrir leur porte et leur coeur.