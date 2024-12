Documentaire

Il y a 25 ans, qui pouvait penser que l’univers du célèbre petit Gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur, attirerait chaque année plus de 1,7 million de visiteurs ? Quelle est la potion magique qui permet au Parc Astérix d’être aujourd’hui le 2ème parc d’attraction le plus visité de France, c’est ce que nous découvrirons, en pénétrant les coulisses du Parc et en dévoilant tous ses secrets.

Un documentaire de Lisa Beauval.