Documentaire

De la fève de cacao à la boîte de praliné, vous plongez au cœur de la fabrication des meilleurs chocolats du monde. En Belgique, en France ou encore au Japon, nous avons rencontré les maîtres chocolatiers les plus renommés et les plus créatifs. A la découverte de l’histoire du chocolat, vous découvrirez également des recettes surprenantes expliquées simplement par les meilleurs chefs et maîtres chocolatiers.