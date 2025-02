Documentaire

Coca-Cola contre Pepsi-Cola… Une histoire américaine née sur les ruines de la guerre de Sécession, une guerre de cent ans entre deux géants économiques qui pèsent chacun des milliards d’euros.Coca contre Pepsi… Une lutte entre deux marques qui sont devenues l’une ET l’autre l’incarnation de l’esprit de l’Amérique, le symbole de son emprise mondiale sur nos modes de vie et de consommation. Une réussite inouïe et troublante qui mêle cynisme, héroïsme et fascination…