Documentaire Deux ombres communs se battent pour féconder les œufs d’une femelle Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire L’île du Sri Lanka : terre des crocodiles des marais Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...

Documentaire En frappant un coyote pour se défendre, cet homme a attiré la meute Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....

Documentaire Quand deux troupeaux d’éléphants se rencontrent, la panique s’installe Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...

Documentaire La chaleur est aussi une épreuve pour les lions Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...

Documentaire La panthère des neiges, reine des montagnes Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...

Documentaire Éclosion d’un oeuf de faisan en direct La venue au monde d’un jeune faisan est un moment particulier.

Conférence L’ours européen : une histoire culturelle Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...

Documentaire Ce serpent d’Asie plane dans les airs Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...

Documentaire Félins d’Afrique : l’espoir au bout des griffes L’Afrique subsaharienne fait figure de dernier grand bastion des félins sauvages. Pourtant, même dans ces immenses espaces, leurs lieux...

Documentaire L’éternelle rivalité entre lionnes et hyènes Elles se disputent les mêmes proies et le même territoires alors les échauffourées sont fréquentes, et leur issue est...

Documentaire Le paradoxe des libellules Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...

Documentaire Arizona : au royaume du crotale L’aventurier, herpétologiste et photographe Nathanaël Maury se rend en Arizona, à l’extrême sud des États-Unis, où il photographie un...

Documentaire La lutte pour protéger les tigres en Inde Chaque année, John Isaac, un photographe d’origine indienne basé à New York, se rend au Rajasthan en Inde pour...

Documentaire Violentes batailles nocturnes entre hyènes et lionnes Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...

Documentaire Quand votre chat vous pousse à fréquenter un bar Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille

Documentaire Vu sur Terre – Le Botswana Depuis quatre ans, la biologiste australienne Tempe Adams étudie des éléphants dans ce pays qui en compte plus de...