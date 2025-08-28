En frottant ses piquants les uns contre les autres, le tenrec envoie des ultrasons pour ses congénères.
Ce requin à pointes noires de 12 ans est le tout premier spécimen du parc. Il doit bientôt rejoindre...
Dans la capitale, il n’y a pas que des pigeons… Vous y trouverez aussi des faucons crécerelles et des...
Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse...
Après l’avoir remise en liberté et avoir passé des années à l’observer, les soigneurs hésitent sur la conduite à...
Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se...
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...
Redoutable prédateur, le plus grand crocodile du monde, qui vit dans les rivières et estuaires du Nord de l’Australie,...
De chien des rues à chien de vie, le chemin est parfois long, mais ce qui est sûr, c’est...
Au cœur du Rajasthan s’élève le Palais d’Udaïpur qui a vu se succéder 75 générations de Maharanas de la...
Cela fait des années qu’un tel événement ne s’était pas produit aux États-Unis. Bien que le loup ait été...
Toutes les formes sont dans la nature, c’est bien connu mais parfois celle-ci a vu les choses en grand....
La volière du Zoo de La Flèche abrite une diversité d’espèces d’oiseaux plus colorés les uns que les autres.
La tortue géante à carapace molle se dissimule dans le lit des rivières pour attraper ses proies. Elle peut...
Les chauves-souris sont apparues sur la planète bien avant l’espèce humaine. Depuis lors, elles ont affronté avec succès les...
Au Nord-Est du Brésil se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs : les Lençóis...
Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...
Direction l’île de Ré, dans le Golfe de Gascogne, où Fanny Agostini retrouve Allain Bougrain Dubourg, Président pour la...
Des experts ont mené une grande enquête pour comprendre la vie cachée des chats domestiques en analysant leur comportement....
